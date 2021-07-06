شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات تصل ل 60% خلال شهر يوليو 2021

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا اليوم 2021م، يوجد لمتجر اكسترا الكثير من الفروع الممتدة في أرجاء المملكة العربية السعودية في جدة والرياض والقطيف وغير ذلك، والعروض المقدمة من اكسترا تكون على الأجهزة الكهربائية الصغيرة والكبيرة كالمكيفات وغسالات الأطباق والثلاجات وغسالات الملابس والمجففات والفريزرات وغير ذلك، وإليكم في السطور القادمة أقوى عروض متجر اكسترا في السعودية 2021م. عروض اكسترا اليوم خصومات اكسترا في السعودية: عروض اكسترا اليوم على سامسونج ثلاجة 22.9 قدم باللون الفضي وصل سعرها إلى 4999 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 5999 ريال سعودي.

سامسونج ثلاجة 18,6 قدم تبريد وتجميد سريع إستيل وصل سعرها إلى 3299 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 5799 ريال سعودي.

سامسونج ثلاجة 12.7 قدم باللون الأبيض وصل سعرها إلى 2499 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 2799 ريال سعودي.

سامسونج ثلاجة 9 قدم تقنية الانفيرتر الرقمية باللون الأبيض وصل سعرها إلى 2199 ريال سعودي.

وصل سعر سامسونج ثلاجة 21.9 قدم باللون استيل إلى 4499 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 6199 ريال سعودي.

سامسونج ثلاجة 17.6 قدم، 500 لتر، تبريد ثنائي باللون الأبيض وصل سعرها إلى 2999 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 5399 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا السعودية تنزيلات اكسترا على سامسونج ثلاجة 13.5 قدم باللون الفضي وصل سعرها إلى 2799 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 3499 ريال سعودي.

سامسونج ثلاجة 12.7 قدم باللون الفضي وصل سعرها إلى 2599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2899 ريال سعودي.

هاتف سامسونج ثلاجة 13.5 قدم كمبريسور انفرتر باللون الأبيض وصل سعره إلى 2879 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3199 ريال سعودي.

ثلاجة سامسونج 10.6 قدم باللون الأبيض وصل سعره إلى 2299 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2499 ريال سعودي.

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