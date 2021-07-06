نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الجوالات في السعودية ارخص مع عروض العيد الأضحى من اكسترا extra في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا الجوالات في السعودية ارخص وأروع حيث يقدم متجر اكسترا extra خصومات وتخفيضات العيد، ويعرض مختلف أنواع الجوالات الذكية والمتعددة المواصفات خلال حملة عروض شهر يوليو 2021، وتسري العروض حتى 24 يوليو 2021 أو حتى نفاذ الكمية، وتضمن لكم الشراء من خلال موقع اكسترا الرسمي في السعودية خدمة طلب وشراء من اكسترا أونلاين، بحيث تعرض أقوى الخصومات والعديد من الخيارات والمنتجات المختلفة التي تجعل حياتكم أكثر سهولة ومتعة، وتُعد أجهزة الهواتف الذكية من أكثر المنتجات طلبًا ومبيعًا عبر متجر اكسترا الإلكتروني، وتتميز بعروض وتخفيضات متنوعة يمكنكم من خلالها إختيار ما ترغبون والطلب أون لاين وسيصلكم المنتج لأي مكان بالمملكة، وفيما يلي صور العروض.

عروض اكسترا الجوالات

تتميز الجوالات الذكية بعدة مواصفات تُحدث فرقًا حقيقيًا في تصنيفها وفقًا للفئة السعرية، حيث تعد أجهزة ابل ايفون الفئة المصنفة الأعلى سعرًا، بينما يعتمد عليها الملايين من المواطنين السعوديين، وبعدها من حيث الجودة تأتي هواتف سامسونج الذكية في المقدمة، كما أن شركة سوني قد أحدثت فرق في عالم تكنولوجيا المعلومات، وإذا كنت تبحث عن أفضل كاميرا لالتقاط صور عالية الجودة لا مثيل لها فأولًا عليك البحث في مجموعة ايفون 12 و ايفون 12 برو ماكس، ويليها من حيث أفضل جودة للكاميرا والوضوح والألوان هواتف سوني، وإليكم أفضل العروض:

سامسونج جالاكسي A52 النسخة 128 جيجابايت و رام 8 جيجابايت، شاشة بحجم 6.5 إنش بسعر 1249 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالاكسي A72 الإصدار 128 جيجابايت و 8 جيجابايت رام، شاشة 6.7 إنش بسعر 1699 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا extra

مع إقتراب موعد عيد الأضحى تبدأ متاجر السعودية في عرض أفضل وأجود أنواع السلع التجارية في عروض للبيع بالتجزئة، ولكي يرتفع مستوى المنافسة تبدأ الخصومات والتخفيضات على أسعار مختلف أنواع المنتجات، وتتنوع ما بين منتجات غذائية ومنتجات إلكترونية وأجهزة كهربائية، بالإضافة إلى إكسسوارات الجوالات والتلفزيونات، واكسسوارات المنزل التي أصبحت ركن أساسي لتسهيل الحياة اليومية، ومن ارخص عروض اكسترا extra في السعودية عروض الجوالات، والتي نتعرف عليها فيما يلي:

جوال اوبو رينو 5 برو 5G، النسخة 256 جيجابايت و 12 جيجابايت رام، حجم الشاشة 6.5 إنش بسعر 2799 ريال سعودي.

اوبو A73 5G، الإصدار 128 جيجابايت، رام 8 جيجا بسعر 1199 ريال سعودي.

نقلنا لكم مجموعة من أفضل عروض اكسترا extra في السعودية خلال حملة شهر يوليو، والتي تفتح لكم نافذة من الخيارات التي لا تنتهي؛ لكي تختاروا منها ما يتناسب مع احتياجاتكم ، نتابع معكم كل ما هو جديد من عروض العيد الاضحى في السعودية وأفضل خصومات وأسعار، نأتيكم بكل ما تهتمون به في تقارير مفصلة بأهمية ومميزات وعيوب المنتجات، تابعونا لمعرفة المزيد من الخصومات والتخفيضات.