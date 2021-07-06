تراند الفن: الصور الأولى من حفل زفاف يوسف أوباما

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 09:09 مساءً - يحتفل يوسف إبراهيم أوباما، صانع ألعاب الزمالك، بحفل زفافه اليوم في أحد الفنادق مستغلاً فترة توقف الدوري في هذه الفترة.

وينشر “القاهرة 24” الصور الأولى للاعب واستعداده لزفافه، وأيضًا مع عروسه قبل ساعات من الحفل.

وكان اللاعب قد أشار خلال مباراة مصر المقاصة في كأس مصر إلى موعد زفافه.

ويحصل اللاعب على إجازة الفرح ضمن الراحة السلبية للفريق، قبل أن يعود إلى التدريبات مع تجمع الفريق.

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