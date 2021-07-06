تراند الفن: وزيرة الهجرة: الدارسون بالخارج أخطر شريحة من المهاجرين المصريين

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 09:09 مساءً - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المصريين في الخارج لهم دور كبير في نقل الخبرات الأجنبية إلى مصر، ومنها إنشاء المنطقة اللوجيستية في طنطا وأخرى في الغربية.

وتابعت الوزيرة أن الجيل الثاني والثالث من الشباب المصريين بالخارج بحاجة لمزيد من التعريف بالمجتمع المصري والأفكار السليمة بعيدًا عما يسمعه في الخارج عن جيش مصر من مغالطات، فكنا نستقدم العديد من المهاجرين ونأخذهم إلى العديد من المناطق، منها معهد ناصر العسكري ومناطق تدريب القوات المسلحة، للتعريف بما يفعله الجيش المصري.

وأشارت إلى أن بعض المصريين المهاجرين حينما حضروا بعض تدريبات الصاعقة في الجيش، رأوا أحد تدريبات الجيش في أثناء أكل المجندين للثعبان ضمن أحد التدريبات للتعامل مع الحياة في الصحراء، وأصروا على خوض نفس التجربة وأكل الثعبان.

وأشارت الوزيرة إلى أنه من 12 إلى 17 يوليو سيتم عمل معسكرات للمهاجرين في شرم الشيخ، للتعريف بدور الجيش والشرط في حماية البلاد، ويتم خلالها التعريف بدور شهداء مصر أيضا.

وذكرت الوزيرة أن الدارسين المصريين بالخارج هم أخطر شريحة من المهاجرين في الخارج، نتيجة عدة عوامل على رأسها الأفكار المغلوطة التي يتعرضون لها من أصحاب التوجهات المعادية لمصر.

ولفتت الوزيرة إلى أن الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، قامتا بعدد من الأدوار خلال اللقاءات التي تتم مع المصريين المهاجرين بالتعريف بالدور الصحيح الذي تقوم به الحكومة وعرض الواقع المصري على أولئك الشباب.

ولفتت الوزيرة إلى أن مبادرة اتكلم عربي جاءت للتعريف بالهوية المصرية والدور العربي على مر التاريخ، وليس لمحو الأمية، فاللغة العربية لغة شيك مثل الفرنسية والإنجليزية، لذا قمنا بإنشاء تطبيقات على الإنترنت للتعريف العربية والمعالم المصرية، وأيضًا تم الاتفاق مع وزير التربية والتعليم على استخدام التطبيقات داخل مصر بعد اكتشاف الحاجة لها في عدة مدارس.

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