تراند الفن: «توكلنا» يتيح إمكانية استعراض التأمين الطبي للمواطنين عند السفر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 09:09 مساءً - أعلن تطبيق توكلنا، عن إتاحة إمكانية استعراض التأمين الطبي للمواطنين عند السفر عبر خدمة “الجواز الصحي”.

وبالأمس أعلن تطبيق توكلنا، عن إتاحة إمكانية حجز موعد الجرعة الثانية لأخذ لقاح كورونا عبر التطبيق للفئة العمرية من 40 سنة هجرية وأكثر.

وقال تطبيق “توكلنا” في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من فئة 40 سنة (هجري) وأكثر بإمكانك الآن حجز موعد الجرعة الثانية لأخذ لقاح كورونا عبر تطبيق توكلنا”.

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