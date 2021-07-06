موعد صرف الدفعة 44 حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية 1443- 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - موعد صرف الدفعة 44 حساب المواطن حيث يعد من أهم البرامج الداعمة التي تقوم بتقديمها المملكة العربية السعودية لمساعدة الأسر المحتاجة أو قليلة الدخل، حيث يهدف البرنامج لدعم وحل أغلب مشاكل المواطنين في المملكة وخاصة مشكلة الدعم المالي لكل الأسر الفقيرة بالمملكة، ويستحق هذا البرامج فقط من يحمل الجنسية السعودية، وقد قامت المملكة العربية السعودية بتدشيته في وقت سابق لضمان وصول الدعم لمستحقيه بعد أن تم رفع أسعار الطاقة.

موعد صرف الدفعة 44 حساب المواطن

سيبدأ المستفيدين من المنحة في الفترة القادمة بصرف الدفعة المقررة، وحيث أن موعد الدفعة 44 المقرر تسديده في شهر يوليو الجاري 2021 وسيتم تسديد الدفعة في يوم 10 من كل شهر في التقويم، وإذا كان هذا اليوم هو الجمعة سينتظر إلى يوم السبت للتسديد لأن يوم الجمعة عطلة رسمية.

خطوات تحديث بيانات حساب المواطن

لابد من تحديث البيانات كل فترة بشكل دوري، حيث أن بيانات المواطن غير ثابته ومتغيرة كل فترة ولابد من تحديثها عند حدوث أي تغييرات في حياة المواطن، وخطوات تحديث البيانات هي:

الدخول على رابط منصة برنامج حساب المواطن الإلكترونية.

قم بإدخال البيانات لحساب المستفيد

أكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

أدخل الرمز المرئي

إضغط تسجيل الدخول

إدخل على قائمة الخدمات الإلكترونية

من خلال قائمة الخدمات المتاحة إنقر على تحديث البيانات.

المنصة ستفتح نافذة جديدة لإدخال كل البيانات الطلوب تحديثها.

أدخل كل البيانات المطلوبة مثل الاسم والتعليم والحالة الإجتماعية للفرد الذي يقوم بالتسجيل المنصة.

إضغط تحديث البيانات الخاصة بالعنوان الذي تم تسجيله الذي يقم فيه المستفيد.

أدخل بيانات التواصل مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

إضغط تحديث بيانات الحساب البنكي للمستفيد.

راجع كل البيانات المدخلة وإضغط على كلمة تأكيد.

سيقوم الموقع بمراجعة صحة بيانات قبل القبول.

في حالة قبول طلب تحديث بيانات سيرسل الموقع رسالة للمستفيد ليخبره بذلك.

كانت هذه كل الخطوات اللازمة لتحديث بيانات حساب المواطن وأيضاً موعد صرف الدفعة 44 حساب المواطن 1442.