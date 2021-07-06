نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو الأسبوعية خصومات 70% على جميع المنتجات لمدة أسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية في السعودية، خصومات متجر ساكو ينتظرها الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية من أجل الاستفادة منها وتلبية احتياجات منزلهم والتي يمكنكم الحصول عليها وبأفضل سعر، أي أن متجر ساكو قام بتقديم عروضاً تصل إلى 60% على كافة الأجهزة الكهربائية وسنذكر لكم في هذا المقال أقوى العروض المقدمة من متجر ساكو. عروض ساكو الأسبوعية خصومات ساكو في السعودية 2021م: تخفيضات ساكو مبرد هواء تبخيري وصل سعره داخل متجر ساكو إلى 849 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 999 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو وصل سعر المكيف الصحراوي 220 واط، 40 لتر إلى 749 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 1055 ريال سعودي.

مكيف صحراوي 300 واط، 60 لتر وصل سعره إلى 739 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 845 ريال سعودي.

مكيف صحراوي للأماكن المفتوحة وصل سعره إلى 7999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 12.135 ريال سعودي.

مروحة رذاذ للأماكن المفتوحة 16 سم، تحكم عن بعد وصل سعرها إلى 1.599 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 2.109 ريال سعودي. تخفيضات ساكو السعودية تنزيلات ساكو على مروحة رذاذ للأماكن المفتوحة 50 سم، تحكم عن بعد وصل سعره إلى 1.199 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 1.585 ريال سعودي.

عروض ساكو اليوم مروحة عامودية 240 واط وصل سعرها إلى 379 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 499 ريال سعودي.

فرامة بصل بسعة 1.1 لتر 220 فولت 50 واط وصل سعرها إلى 179 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 199 ريال سعودي.

مفرمة طعام 220 فولت، 450 واط وصل سعرها إلى 139 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 169.75 ريال سعودي.

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