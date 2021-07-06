نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو جدة الاسبوعية 7 يوليو 2021 الموافق 27 ذو القعدة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لكم اليوم عروض لولو جدة الاسبوعية 7 يوليو 2021 وهي عروض تحطيم الاسعار من لولو السعودية. التي توفرها بشكل أسبوعي لجميع عملاء لولو ماركت في كافة المدن داخل السعودية. وفي هذا الموضوع نوفر لكم عروض مدينة جدة فقط والتي تحتوي على الكثير من السلع الغذائية والمنتجات الهامة التي يبحث عنها الكثير.

عروض لولو جدة الاسبوعية

عروض لولو جدة الاسبوعية هي صفقات العطلة ن لولو وهي عروض مذهلة بالفعل حيث تصل نسبة الخصومات بها حتى 50%. علي الكثير من المنتجات المميزة وسوف توفر الكثير من المال في شراء مستلزمات منزلك واحتياجات الاسبوعية. تضم عروض اليوم برسيل مسحوق غسيل وهو من أكثر المنتجات طلبا من جانب السيدات وتوفره لولو السعودية بسعر 36.50 ريال بدلاً من 55.50 ريال. ويمكنك شراء سكر ناعم الاسرة بسعر 22.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

عروض لولو الاسبوعية 7 يوليو 2021

عروض لولو 7 يوليو 2021 بها عروض قوية على الالكترونيات والاجهزة الكهربائية أهمها شاشات التلفزيون والجوالات. مثل شاشة سامسونج 65 بوصة بسعر 3699 ريال. وشاشة تلفزيون سوني 65 بوصة بسعر 5099 ريال. وتوفر شاشة توشيبا 50 بوصة 2499 ريال. وشاشة توشيبا 58 بوصة بسعر 2899 ريال. وايضا شاشة سكاي وورث 65 بوصة بسعر 3499 ريال. والكثير من الشاشات الرائدة التي توفرها لولو جدة.

من ضمن عروض لولو السعودية جدة الاسبوعية على الأجهزة الكهربائية هي العروض المتوفرة على محضرة القهوة مولينكس بسعر 169 ريال بدلاً من 229 ريال. كينوود عصارة الدائرية بسعر 299 ريال بدلاً من 349 ريال. وعصارة وخلاط إمبيكس بسعر 119 ريال بدلاً من 199 ريال. ويمكن لكل سيدة شراء غسالة توشيبا اوتوماتيكية بسعر 1299 ريال بدلاً من 1649 ريال.

عروض لولو هايبر ماركت جدة

توفر عروض لولو هايبر ماركت جدة الكثير من أفضل أنواع اللحوم والأسماك الطازجة. مثل لحم جاموس هندي مقطع بدون عظم بسعر 22.95 ريال للكيلو. بدلاً من سعر 36.95 ريال، ولحم بقر نيوزلندي. بسعر 39.95 ريال بدلاً من 52.95 ريال.ولحم ضأن المفضل لدي الكثير بسعر 44.95 ريال بدلاً من 65.95 ريال.

تشمل عروض لولو جدة اليوم عروض رائعة على بعض أنواع الأسماك مثل سمك البلطي كيلو واحد بسعر 20.95 ريال. بدلاً من 27.95 ريال. وسمك شهور متوسط بسعر 27.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال. والكثير من أنواع الاسماك الرائعة والتي توفرها لولو بأقل الاسعار.