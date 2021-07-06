تراند الفن: منتخب السعودية بطلًا لكأس العرب للشباب للمرة الأولى

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 08:09 مساءً - حقق منتخب السعودية للشباب بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا، بعد التغلب على نظيره منتخب الجزائر، بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل على ملعب ستاد الدفاع الجوي.

وتعد هذه البطولة، هي الأولى في تاريخ الأخضر السعودي للشباب.

افتتح التسجيل في المباراة، منتخب السعودية، في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول من المباراة، عن طريق لاعبه مصعب الجوير، لينتهي النصف الأول من المباراة، بتقدم السعودية بنتيجة هدف دون مقابل، وذلك بعد أن أضاع عبدالله رديف ركلة جزاء، ليحرم الأخضر السعودي، من فرصة التقدم بثنائية.

وفي الدقيقة الـ53 من عمر المباراة، استطاع، عادل بولينية، أن يحرز هدف التعادل لصالح الجزائر، لتعود المباراة إلى نقطة البداية.

وظلت نتيجة التعادل الإيجابي بين المنتخبين حتى الدقيقة 77 من المباراة، ليأتي محمد سليمان النجم السعودي، بالهدف الثاني لصالح الأخضر السعودي، لتنتهي المباراة، بفوز المنتخب السعودي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

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