تراند الفن: فيديو الراقصة صافيناز المسرب على السرير مع فنان شهير

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 08:09 مساءً - أدمن 39 دقيقة مضت أخبار المشاهير 74 زيارة
نشرت الراقصة صافيناز صورة جدبدة لها على حسابها بموقع تبادل الفيدوهات والصور إنستجرام.
وخلال الصورة ظهرت صافيناز فى مشهد زواجها من النجم مصطفى شعبان فى مسلسل “أبو البنات”، والذى عرض منذ أكثر من 4 سنوات.
كانت صافيناز قد تزوجت من مصطفى شعبان فى المسلسل بعد قصة حب بينهما، وكانت تجسد دور راقصة، ثم تعرف عليها مصطفى شعبان وتزوجها.
شارك في بطولة المسلسل، صلاح عبد الله، وعبد الرحمن أبو زهرة، وهشام إسماعيل، وعلا غانم، وإدوارد، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج رءوف عبد العزيز.
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