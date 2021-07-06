تراند الفن: رغم ارتدائها “شورت”.. شاهد: أمريكية تحاول إبعاد “تمساح” عن الطريق بقدميها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 08:09 مساءً - أدمن ‏7 دقائق مضت المرصد 8 زيارة

صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق لحظة محاولة امرأة أمريكية إبعاد “تسماح” عن طريق للسيارت في ولاية لويزيانا الأمريكية. وأظهر مقطع الفيديو، لحظة توقف السيارات على أحد الطرق في ولاية لويزيانا الأمريكية بسبب تواجد “تماسح” صغير الحجم، إلا أن امرأة غامرت بحياتها لإبعاده عن طريقها. وأبان المقطع أن المرأة كانت ترتدي ملابس رياضية و”شورت”، ولكنها استخدمت قدميها في محاولة لإبعاد التمساح من مكانه، والذي كان من الممكن أن يعض ساقها.

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