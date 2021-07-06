تراند الفن: المريسل يفجر مفاجأة عن الفرنسي غوميز.. ويؤكد: كنت متردد إني أقولها !

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 08:09 مساءً - أدمن ‏14 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: فجر الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اللاعب الفرنسي غوميز. وقال المريسل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحصاد الرياضي:فيه مفاجأة كبيرة جدا أنا تفاجئت منها كتير وكنت متردد إني أقولها وسألت المصدر وأكدت عليه المفاجأة هناك لاعب دولي مغربي سابق والآن هو وكيل تعاقدات عرض مدافع فرنسي المدفع على نادي الهلال وهو مامادو ساكو كان لاعب في ليفربول ووفقا لمعلومتي إنه حر وطلبوا من الوكيل اتمام الإجراءات فاجأة الإدارة فوجئت بأن اللاعب رفض المجيء للهلال وطلب منه الوكيل معرفة السبب قال له استشرت اللاعب جوميز وقال لي لو قلت من عامين كنت قلت لك تعالا ولكن الآن لا أنصحك بالمجيء انا تفاجئت لأن اللاعب علاقته بالهلال جيدة.

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