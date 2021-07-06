تراند الفن: إحالة معلم خبير وباحث قانوني بإدارة جهينة التعليمية للمحاكمة التأديبية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 08:09 مساءً - قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 78 لسنة 63 قضائية عليا إحالة معلم خبير وباحث قانوني بإدارة جهينة التعليمية للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تزوير الأول تأشيرات وكيل الوزارة بسبب إهمال الثاني.

أكد تقرير الاتهام أن عبد العزيز السيد عمران، معلم خبير بإدارة جهينة التعليمية خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلك في تصرفاته مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

وتبين من أوراق القضية أن المحال زوّر التأشيرتين الثابتتين على مذكرة الشئون القانونية بالإدارة التعليمية جهة عمله والمنسوبتين إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج ومدير إدارة جهينة التعليمية.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن محمد محمود عبد اللطيف، باحث قانوني بالشئون القانونية بإدارة جهينة التعليمية، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن المحال سلّم مذكرة الشئون القانونية إلى المحال الأول لعرضها على وكيل وزارة التربية والتعليم، بالمخالفة للتعليمات التي تقضي بعرض الأوراق على وكيل الوزارة بمعرفة الإدارة القانونية بالمديرية، الأمر الذي ترتب عليه ارتكاب الأول واقعة التزوير المنسوبة إليه.

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