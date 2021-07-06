تراند الفن: أحمد السجيني: البرلمان يمهل الحكومة 60 يومًا لقياس الأثر في اشتراطات البناء (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 08:09 مساءً - قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك جلسات تجرى في البرلمان للوقوف على مدى تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، وتبين خلالها وجود مشكلات في 2 مليون و800 ألف طلب من مواطنين لتقنين أوضاعهم، وتم فحص 46 ألف طلب فقط، ما دفع رئيس الوزراء لقبول تصالحات المواطنين باشتراطات معينة.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على صدى البلد، أنه ما زال هناك مشكلات تقنية في فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء، ولهذا السبب أصدر رئيس الوزراء قرارًا بقبول طلبات التصالح بشكل جماعي، مضيفًا أن هذا القرار بحاجة إلى أسس تنظيمية يعمل من خلالها.

وتابع أن التنمية المحلية طلبت تعديل تشريعي على قانون التصالح في مخالفات البناء بسبب المعوقات التي تواجه القانون، مشيرًا إلى أن القانون في الأصل يعتبر استثناء، وحينما جاء وقت تطبيقه ظهرت العديد من العيوب والمشكلات، وأجرى مجلس النواب جلسات لبحث ما يعيق القانون والوصل إلى حل جذري له.

واستطرد أن الحكومة جادة في تنفيذ مشروعات القوانين ولا مشكلة لديها في تعديلها حال وجود معوقات، مشيرًا إلى أنّ لجان قبول طلبات التصالح ما زالت تعمل، لكن ببطء.

وأضاف أن جلسات قياس الأثر التشريعي نجحت في تخفيض أسعار المخالفات، لأفتا إلى أن البرلمان سيمهل الحكومة فرصة 60 يوما لقياس الأثر في اشتراطات.

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