تراند الفن: رئيس لجنة الري بالبرلمان: مصر متمسكة بحقوقها في مياه نهر النيل

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 08:09 مساءً - قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، إن مصر متمسكة بحقوها في مياه نهر النيل، مشيرًا إلى أن قضية المياه بالنسبة للشعب المصري تمثل قضية حياة أو موت.

وأضاف الحصري في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن مصر تسعى إلى التوصل لحلول سلمية لأزمة سد النهضة الإثيوبي، لافتًا إلى أن الجانب المصري ينتظر انعقاد مجلس الأمن الدولي في جلسته الطارئة بعد غد الخميس حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن ما يفعله الجانب الإثيوبي يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، والذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

وكان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تلقى خطابًا رسميًا من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.

ووجّه وزير الموارد المائية والري خطابًا رسميًّا إلى الوزير الاثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية.

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