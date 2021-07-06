التسجيل في دعم ريف وأهم شروط القبول في برنامج دعم الأسر المنتجة وقيمة الدعم المادي

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محمد سياف - ابو ظبي - التسجيل في دعم ريف هو أحد المبادرات التي أعلنت عنها وزارة البيئة والزراعة داخل المملكة العربية السعودية، حيث أنها موقع إلكتروني يقدم خدمات للأفراد المستفيدة من برنامج دعم الريف، ويقدم لهم دعم مادي يناسبهم لإنجاز الانشطة الزراعية وكثرة الإنتاج، وتلك المبادرة هي دعم للشعب السعودي للنهوض بالإقتصاد داخل المملكة.

التسجيل في دعم ريف

يمكن لمن يريد التسجيل في برنامج دعم الريف من قبل الأسر المنتجة أن يستفيد من الإمتيازات الخاصة بالمزارع وكل المهن الحرفية، وذلك من خلال إتباع الآتي:

الدخول على موقع دعم الريف الإلكتروني.

قم بإنشاء حساب جديد.

أكتب كل البيانات الشخصية بشكل صحيح وهي (كتابة الاسم رباعي- كتابة رقم الهوية الوطنية– كتابة تاريخ الميلاد- كتابة كلمة المرور- التحقق من كلمة المرور- رمز التحقق المائي).

التاكد من صحة إدخال البيانات.

إضغط على تسجيل

إدخل رمز التحقق المائي المرسل على هاتفك الشخصي.

والآن تم تسجيل حسابك في المنصة.

شروط القبول في برنامج دعم الريف

بعد الإنتهاء من عملية التسجيل في منصة الريف والحصول على كل الخدمات في هذا البرنامج ستجد مجموعة من الشروط، لابد من توافرها لضمان قبولك في هذا البرنامج، ومن أهم شروط القبول في البرنامج ما يلي: