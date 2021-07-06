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محمد سياف - ابو ظبي - مواعيد إجازات عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص والحكومي 1442 السعودية، هو ما يبحث عنه الناس على مواقع التواصل الإجتماعي من أجل معرفة موعد العيد وموعد الأجازات على المستوى الحكومي والخاص، حيث تقوم المملكة العربية السعودية بإعطاء كل سبل الراحة للمواطنين في كل قطاعات الدولة.

مواعيد إجازات عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص والحكومي 1442 السعودية

لم تعلن المملكة حتى الآن عن موعد إجازة العيد لموظفي القطاع الخاص أو الحكومي، ولكن سيتم الإعلان عنها الأسبوع القادم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن المتوقع أن تبدأ في يوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي في اليوم الخامس عشر من ذي الحجة.

موعد عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات في السعودية 1442

موعد عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية عام 1442 يوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر ذو الحجة 1442 هـ، 20 من شهر يوليو عام 2021 م، وبذلك سيكون يوم وقفة عرفات هو الإثنين الموافق 19 من شهر يوليو 2021 م، وكل هذه التقديرات الفلكية حسب العلم الإسلامي المعتمد على الهلال الذي يثبت دخول الشهر القمري وخروجه.

نص قوانين المملكة بخصوص إجازة عيد الأضحى المبارك

تنص المادة 27 من لائحة الموارد البشرية في الخدمة المدنية داخل المملكة العربية السعودية على أن أجازة عيد الأضحى لموظفي الحكومة في السعودية تستمر من يوم 5 من شهر ذي الحجة وحتي اليوم 15 من نفس الشهر المذكور.

ويعني ذلك أن أجازة عيد الأضحى في السعودية عام1442 هـ في القطاع الحكومي ستبدأ يوم الخميس 5 من ذو الحجة الموافق لتاريخ 15 يوليو 2021، وتستمر حتي يوم الأحد 15 ذو الحجة الموافق 25 يوليو وذلك حسب التقدير الفلكي.

أما بالنسبة للقطاع الخاص فإن نص المادة 24 من اللائحة الانفيذية تقول أن إجازة عيد الأضحى المبارك في القطاع الخص تبدأ من يوم عرفات وحتى ثالث يوم العيد.