تراند الفن: حكيمي يغادر باريس سان جيرمان بعد التوقيع على عقود الانضمام (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 07:09 مساءً - غادر أشرف حكيمي، اللاعب المغربي، مقر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد توقيع على عقود الانضمام للنادي قادمًا من إنتر الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع حكيمي على عقود انضمامه إلى صفوف باريس سان جيرمان، في وجود وكيل أعماله، وليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي عقب إتمام الاتفاق بخصوص كافة الأمور.

ونشر فابريزو رمانو، المتخصص في الانتقالات، صورة لأشرف حكيمي رفقة مسئولين من نادي باريس سان جيرمان، عقب التوقيع على العقود.

وأوضح رومانو أن حكيمي وقّع على عقود الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان، فمن المنتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات.

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