تراند الفن: “لمعايرته بعدم الإنجاب”.. فلاح يتخلص من ابن صديقه في ترعة بالبحيرة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 07:09 مساءً - كشف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة، لغز العثور على جثة طفل غارقًا بمياه ترعة قرية حمد منيسى، حيث تبين قيام “مصطفى” الذي تربطه علاقة صداقة وجيرة بوالد المجني عليه، بإلقائه حيًا بمياه الترعة، بسبب معايرته بصورة دائمة على عدم الإنجاب.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المحمودية برئاسة الرائد كريم الخولي، رئيس المباحث، من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق برئاسة المستشار سامح راجح، مدير نيابة المحمودية.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد بعثور أهالي قرية حمد منيسى على جثة محمد،م.،م،ع، 4 سنوات، طافية بمياه ترعة القرية واشتباه والده بوجود شبهة جنائية في وفاة نجله، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

وقرر مدير أمن البحيرة تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد شعراوي، مدير المباحث، ضم ضباط مباحث المحمودية لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة، وأسفرت تحريات فريق البحث وجود خلافات سابقة بين والد المجني عليه، وجارٍ له تربطهما علاقة صداقة، وذلك بسبب معايرة والد المجني عليه له بعدم الإنجاب.

وبتضييق الخناق على المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، حيث قام باستدراج المجني عليه وألقاه بمياه ترعة القرية، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق، وأمام المستشار سامح راجح، مدير نيابة المحمودية، مثّل المتهم جريمته بموقع الحادث وسط مطالبات من أهالي القرية وأهل المجني عليه بإعدامه في ميدانٍ عام، نظرًا لوحشية الجريمة.

وأمر المستشار سامح راجح مدير نيابة المحمودية، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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