تراند الفن: شرطة الرياض: الإطاحة بمواطن و9 مقيمين تورطوا بجمع الأموال من مخالفي الإقامة والعمل

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏44 دقيقة مضت تواصل 14 زيارة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن و(9) مقيمين من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والرابع من العمر، ارتكبوا جرائم جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج المملكة عبر مؤسسة تجارية تعود ملكيتها للمواطن، وذلك لتوفير غطاء لتعاملاتهم البنكية مقابل عمولة بنسبة محددة، متخذين من وحدة سكنية بمدينة الرياض مقرًا لارتكاب جرائمهم.

وأوضح المتحدث أنه ضُبط بحوزتهم مبلغ (724,949) ريالا، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

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