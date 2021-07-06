تراند الفن: حكيمي يوقع على عقود انتقاله إلى باريس سان جيرمان

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 06:09 مساءً - وقع أشرف حكيمي، لاعب انتر الإيطالي، على عقود الانضمام إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تمهيدًا للإعلان رسميًا عن إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر فابريزو رمانو، المتخصص في الانتقالات صورة لأشرف حكيمي رفقة مسئولين من نادي باريس سان جيرمان، عقب التوقيع على العقود.

وأوضح رومانو، أن حكيمي وقع على عقود الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان، حيث من المنتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات.

وتواجد وكيل اللاعب رفقة ليوناردو المدير الرياضي للنادي مع اللاعب خلال التوقيع على العقود.

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