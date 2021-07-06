تراند الفن: رئيس اتحاد الغرف في كينيا يدعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار في بلاده

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 06:09 مساءً - وجّه رئيس اتحاد الغرف التجارية في كينيا “ريتشارد ناجاتيا” الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين لزيارة بلاده وضخ استثماراتهم فيها، مشيرًا إلى أن حكومة بلاده ملتزمة بتنفيذ الشراكة الاستثمارية والتجارية مع مصر بشكل خاص والدول الإفريقية عامة.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية في كينيا أن اقتصاد كينيا اقتصاد مفتوح، وأن حكومة بلاده اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات تشريعية لدعم مناخ الاستثمار.

وأكد ناجاتيا أن جائحة كورونا أثرت على معدلات النمو الاقتصادي، حيث حقق معدل انكماش بلغ 2% خلال العام الماضي، متوقعًا أن يحقق الاقتصاد الكيني معدلات نمو 4.3 % في 2021 مدعومًا بدعم الاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة.

وأشار إلى أن مجلس الأعمال المشترك هو محور الاتصال بين البلدين ويسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، منوهًا بأن هناك رغبة من الجانب الكيني لتبادل الفرص مع مصر والدول الإفريقية من خلال اتفاقية التجارة الحرة والتي ستعطي مساحة اقتصادية كبيرة وستكسر الجمود، الذي حدث بين الدول لزيادة التجارة والتحول الهيكلي وتحقيق اقتصاديات المساحة وتوفير فرص عمل للجميع وتقليل تكلفة مستلزمات الإنتاج وفتح المجالات الاستثمارية المختلفة مما سيخفض من أسعار السلع النهائية وتزيد من رفاهية المستهلك.

وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية في كينيا أن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية ستعزز التجارة الحرة بين الدول الإفريقية بأكثر من 50%، بالإضافة إلى إزالة الحواجز الجمركية، مؤكدًا أن القيادة السياسية في جميع الدول لديها رغبة في التنفيذ ولا بد من محاربة الفقر وتعزيز التحول الرقمي والتوسع في شبكات الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك خلال منتدى اتحاد الغرف الإفريقية، الذي عقد تحت اسم التنمية من خلال التجارة والاستثمار بحضور السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية ودايفيد اوشايا نائب وزير التجارة الكيني وسفراء 50 دولة إفريقية.

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