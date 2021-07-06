تراند الفن: بريطانيا ترفع العزل الذاتي لمن هم أقل من 18 عامًا بدءًا من أغسطس القادم

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 06:09 مساءً - قال ساجد جافيد، وزير الصحة البريطاني، إنه سيتم رفع إجراءات العزل الذاتي لمن هم دون الـ18 عاما، اعتبارًا من أغسطس القادم.

وأضاف في حديثه لمجلس العموم، لن يضطر الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا في إنجلترا إلى العزلة الذاتي اعتبارًا من 16 أغسطس.

وتأتي تلك التعليقات بعد يوم من إعلان بوريس جونسون، أنه سيتم التخلص من جميع قواعد فيروس كورونا تقريبًا.

وأكد أن جميع من تلقوا جرعتين تطعيم في المملكة المتحدة إلى عزل أنفسهم، إذا اتصلوا بشخص ثبتت إصابته بالفيروس التاجي، اعتبارًا من 16 أغسطس القادم.

وأوضح جافيد أن الأفراد يجب أنه يجب ترك فترة أسبوعين بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حتى يُسمح لهم بالإعفاء عن العزل الذاتي.

وقال إنه في الوقت الحالي سيتلقى الأشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم على اتصال وثيق بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا تنبيهًا من تطبيق “Test and Trace”، أو مكالمة هاتفية من متتبع يخبرهم بالعزل لمدة 10 أيام.

متابعًا:”بالنسبة لأولئك الذين تلقوا جرعة واحدة فقط أو أولئك الذين لم يتم تطعيمهم، سيظل شرط العزل الذاتي بعد ملامسة شخص مصاب ساريًا، وإذا ثبتت إصابة شخص تلقى جرعتين بفيروس كورونا، فسيظل يتعين عليه عزله لمدة 10 أيام.

وأكد أنه بسبب نجاح حملة التطعيم ذا الفيروس الفتاك في البلاد ستسمح الحكومة بجعل نظام العزل الذاتي أكثر مرونة الشهر المقبل.

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