تراند الفن: زغاريد وإطلاق نار في محافظة البيضاء اليمنية احتفالًا بطرد الحوثي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏35 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد: احتفل أهالي محافظة البيضاء في اليمن بطرد عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على يد قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية. وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” على حسابها في موقع “تويتر” لحظة إطلاق النساء للزغاريد وإطلاق الرجال للرصاص احتفالًا بطرد ميليشيا الحوثي منها. وتواصل قوات العمالقة الجنوبية والمقاومة الشعبية اليمنية معارك تحرير مناطق جديدة وسط انهيارات متواصلة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية بمحافظة البيضاء.

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