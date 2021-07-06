تراند الفن: توقعات بموجة حر شديدة على المملكة تصل لـ50 درجة مئوية.. والكشف عن موعدها

صحيفة المرصد : توقع “المركز الوطني للأرصاد”، اليوم الثلاثاء، أن تتعرض مناطق في المملكة لموجة حر شديدة، بداية من يوم الخميس المقبل، وتصل إلى 50 درجة مئوية.

وقال المركز على حسابه في موقع “تويتر”: “يتوقع عودة الأجواء إلى شديدة الحرارة بإذن الله اعتبارًا من يوم الخميس وحتى بداية الأسبوع القادم على المنطقة الشرقية لتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين ٤٨-٥٠ °م”.

وأضاف “المركز الوطني للأرصاد”: “بينما تكون ما بين ٤٥-٤٨ °م على أجزاء من مناطق الرياض، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة”.