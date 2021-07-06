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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن 57 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : توقع “المركز الوطني للأرصاد”، اليوم الثلاثاء، أن تتعرض مناطق في المملكة لموجة حر شديدة، بداية من يوم الخميس المقبل، وتصل إلى 50 درجة مئوية.
وقال المركز على حسابه في موقع “تويتر”: “يتوقع عودة الأجواء إلى شديدة الحرارة بإذن الله اعتبارًا من يوم الخميس وحتى بداية الأسبوع القادم على المنطقة الشرقية لتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين ٤٨-٥٠ °م”.
وأضاف “المركز الوطني للأرصاد”: “بينما تكون ما بين ٤٥-٤٨ °م على أجزاء من مناطق الرياض، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: توقعات بموجة حر شديدة على المملكة تصل لـ50 درجة مئوية.. والكشف عن موعدها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.