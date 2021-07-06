نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض كازيون الثلاثاء 6 يوليو حتى 12 يوليو 2021 عروض العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لجميع عملاء كازيون مصر اخر عروض كازيون الثلاثاء 6 يوليو حتى 12 يوليو 2021. وهي المجلة الاسبوعية التي اعتاد عملاء كازيون علي انتظارها كل يوم ثلاثاء للاستفادة من كافة العروض الرائعة التي توفرها كازيون في جميع فروعها على السلع الغذائية. وعروض هذا الاسبوع هي عروض عيد الاضحي من كازيون التي تضم المئات من السلع الغذائية الاساسية التي تحتاجها كل سيدة في المنزل.

عروض كازيون 6 يوليو 2021

اخر عروض كازيون تضم الكثير من المنتجات الغذائية مثل مكرونة الملكة بكافة انواعها 1 كيلو بسعر 9.75 جنيه بدلاً من 11.50 جنية. ومكرونة ماكيروني أنواع مختلفة 350 جم بسعر 2.45 جنيه. كما توفر مجلة عروض رنين مكونة غالية المميزة بانواعها المختلفة بسعر 2.95 جنية بدلاً من 3.75 جنيه.

عروض كازيون ماركت تضم عروض على شيفس سيكريت صلصة طماطم 300 جم بسعر 4.95 جنية بدلاً من 6.25 جنية. ويمكنك شراء أرز الاسطورة المصري 1 كيلو بسعر 5.75 جنية بدلاً من 7.50 جنية. وأرز عاصم مصر 1 كيلو بسعر 9.25 جنية بدلاً من 10.95 جنيه.

عروض كازيون اليوم

عروض كازيون اليوم بها عروض قوية على بعض الأجهزة المنزلية الاساسية والأجهزة الكهربائية. مثل الثلاجات حيث يمكنك الحصول علي الكتروستار ثلاجة تسع لـ 320 لتر 12 قدم بسعر 4299 جنية بدلاً من 4599 جنية. وثلاجة الكتروستار ديب فريزر دي فروست 5 درج بسعر 4799 جنية بدلاً من 5199 جنية. ويمكنك شراء اي جي بوتاجاز استانلس كامل بسعر 1999 جنية بدلاً من 2499 جنية.

عروض كازيون ماركت

إذا كنت ترغب في شراء مكيفات ذات إمكانيات مميزة وباسعار رائعة من كازيون. فإنها توفر هذا الأسبوع مجموعة رائعة من المكيفات ذات الامكانيات القوية وبأسعار مميزة للغاية. مثل اي جي تكييف 2.25 حصان بارد فقط بسعر 6666 جنية بدلاً من 7200 جنية. وتكييف اي جي 1.5 حصان بارد وساخن بسعر 5199 جنية بدلاً من 6599 جنية. وتكييف اي جي 1.5 حصان بارد فقط بسعر 4999 جنية بدلاً من 6299 جنيه.

عروض كازيون يوليو 2021 بها الكثير من السلع الغذائية مثل صدور بانية كرانشي. وبرجر التوابل الشرقية. وتونة مفتتة سهلة الفتح. وتونة قطع. واشهي كفتة بقري. وكوكي كرانشي عادي أو حار. ودجاج الوطنية المجمد. وجميع أنواع الجبن والكثير من المنتجات الغذائية التي ستجدها في كازيون.