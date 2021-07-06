تراند الفن: التطورات الأخيرة لأزمة مستحقات الأهلي من ستوك سيتي في صفقة رمضان صبحي (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 05:09 مساءً - قال مصدر داخل مجلس إدارة الأهلي، إن ناديه حصل علي تأكيدات من المحامي الإنجليزي، بقوة موقف القلعة الحمراء فيما يخص مستحقاتها لدى نادي ستوك سيتي والتي تقدر بـ2.5 مليون دولار من صفقة رمضان صبحي، جناح الفريق السابق وبيراميدز الحالي، وأنه سيتم الحصول عليها قريبًا.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ” القاهرة 24″: “الأهلي كان قد قام في وقت سابق بتكليف محامي انجليزي بمتابعة القضية وبالفعل تم رفع دعوى قضائية ضد ستوك سيتي وتم تقديم صورة من الحكم الذي حصل عليه النادي ضد شركة مسك التي كانت تدير القناة، والآن الأمور في الأمتار الأخيرة وبات النادي قريبًا من الحصول على باقي مستحقاته المالية”.

وأوضح: “الأهلي قدًم أيضا صيغة حكم المحكمة فيما يخص النزاع السابق مع مسك وتم اعتماده من الخارجية المصرية وتقديمه للمحكمة الفيدرالية لوقف الحجز علي فلوس الأهلي وإلغاء الحكم الذي كانت قد حصلت عليه الشركة السعودية وقت النزاع بين الطرفين”.

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