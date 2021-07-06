تراند الفن: صاحب صيدلية المعتمدية يبرئ المتهم بتحطيمهما: “مريض ولم يكن تحت تأثير المخدرات”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 05:09 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، متضمنًا حادث اصطدام سيارة “ميكروباص” بلافتة إحدى الصيدليات بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وتعليق مصور المقطع بشأن قيادة السائق تحت تأثير المواد المخدرة.



وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من تحديد الصيدلية محل الواقعة، وبسؤال مالكها أفاد بعدم صحة رواية مصور المقطع، مضيفًا أن السائق مريض ويتلقى علاجًا، وأثناء قيادة سيارته انتابته نوبة تشنجات؛ مما أدى إلى اصطدامه بلافتة الصيدلية، ولم تحدث ثمة إصابات، ولم يتهمه بشيء وصرفه من المكان ، ولم يحرر محضر بالواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل تداول تغريدة على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشأن تضرر أحد الأشخاص من سرقة هاتفه المحمول بمنطقة كوبرى الجامعة بالجيزة، أثناء إجراء مكالمة بتقنية “فيديو كول” مع والدته، حيث فوجئ بسير دراجة نارية عكس الاتجاه وقيام قائدها بسرقة هاتفه المحمول وتمكنت والدة المذكور من التقاط صورة للسارق خلال المكالمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مستخدم الهاتف وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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