تراند الفن: جماهير الأرجنتين تكرم ميسي بجدارية عملاقة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 05:09 مساءً - كرمّت الجماهير الأرجنتينية، ليونيل ميسي، قائد التانجو وفريق برشلونة الإسباني، بجدارية كبيرة في أحد أبرز الأماكن ببلاد الفضة.

ورسم مجموعة من الأشخاص جدارية عملاقة لليو ميسي بطول المبنى المُواجه للمدرسة التي كان يذهب إليها في طفولته، وشهدت الجدارية إقبال العديد من المواطنين لالتقاط الصور بجانب الجدارية.

وانتهى تعاقد ميسي مع برشلونة، وأصبح حُرًا في الوقت الحالي، وما زال النادي الكتالوني يسعى لتجديد تعاقده خلال الأيام القليلة المقبلة.

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