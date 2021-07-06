- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 05:09 مساءً - أدمن 10 دقائق مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد: كشف نجل الفنان خالد سامي، اليوم الثلاثاء، عن توقف قلب والده لمدة أربعة دقائق، إلا أنه عاد للنبض مرة أخرى بعد عملية الإنعاش القلبي.
وكتب تركي خالد سامي على حسابه في موقع “تويتر”: لاحول ولاقوة إلّا بالله قدر الله ماشاء فعل.. قلب أبوي رجع وقف لمدة 4 دقائق ورجع بعد الإنعاش”.
وأضاف نجل الفنان : “ولكن الحالة مو مستقرة أبدًا.. يارب لا تفجعنا بأبوي وقومه لنا بالسلامة.. تكفون دعواتكم إن ربي يعديها على خير”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نجل الفنان خالد سامي يكشف عن عودة توقف قلب والده فجأة 4دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.