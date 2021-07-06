تراند الفن: نجل الفنان خالد سامي يكشف عن عودة توقف قلب والده فجأة 4دقائق

صحيفة المرصد: كشف نجل الفنان خالد سامي، اليوم الثلاثاء، عن توقف قلب والده لمدة أربعة دقائق، إلا أنه عاد للنبض مرة أخرى بعد عملية الإنعاش القلبي.

وكتب تركي خالد سامي على حسابه في موقع “تويتر”: لاحول ولاقوة إلّا بالله قدر الله ماشاء فعل.. قلب أبوي رجع وقف لمدة 4 دقائق ورجع بعد الإنعاش”.

وأضاف نجل الفنان : “ولكن الحالة مو مستقرة أبدًا.. يارب لا تفجعنا بأبوي وقومه لنا بالسلامة.. تكفون دعواتكم إن ربي يعديها على خير”.