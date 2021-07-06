تراند الفن: شاب سعودي فعل بعروسه ما لا يفعله شيطان

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 05:09 مساءً - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودي بقصةٍ صادمة لعروس عروس من تبوك انقلبت حياتها الى جحيم بعد أسبوعين من زواجها.
وفي التفاصيل، فإنّ العروس وتدعى ندى (24عاماً) أصيبت بفقدان الذاكرة وأدخلت المصحة النفسية بعد اسبوعين من زواجها جراء التعنيف من زوجها.
ووصل الأمر بالزوج خلال فترة شهر العسل إلى ادخال ذئب إلى زوجته ندى في غرفة نومها، وهو يقوم بتعنيفها، وتهدديها، ما تسبب في صدمة نفسية، وعصبية للعروس الشابة.
من جانبها، قالت شقيقة العروس إنها لم تتواصل مع شقيقتها ندى بعد زواجها؛ لأنها بشهر العسل، ولم يرغبوا في إزعاجها، مؤكدة أنها لم تكن تشتكي من أي مشاكل نفسية أو صحية.
وأضافت: أنها لم تكن تعلم بأن زوجها كان يحتجزها بالمنزل، ويضربها بشكل يومي طوال أسبوعي الزواج.
وتابعت: إن الزوج كان يقوم بإدخال الذئب على شقيقتها، ويضربها حتى إنها فقدت ذاكرتها، وأصبحت لا تعرفهم، ودائمًا ما كانت تسألهم من يكونون؛ حيث إنها لم تعد قادرة على التعرف عليهم.
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