تراند الفن: إحالة 8 أجانب ومصريين إلى المفتي في قضية كبرى

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 05:09 مساءً - قضت محكمة جنايات البحر الأحمر المصرية ،الإثنين، بإحالة جميع المتهمين في قضية الهيروين الكبرى إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقا.

والقضية تضم 8 أجانب، بينهم 7 باكستانيين وإيراني، ومصريين اثنين وهم متهمون بجلب أكثر من 2 طن هيروين تقدر قيمتها 2 مليار وخمسون مليون جنيه على متن إحدى السفن .

ورصدت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر اعتزام أحد التشكيلات العصابية الخطرة جلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد، وذلك بإعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية (ترفع علم إحدى الدول الأجنبية) لنقل الشحنة عبر مياه البحر الأحمر، وإدخالها البلاد حيث أمكن رصد وتحديد عناصر التشكيل العصابي والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي وهم مصريان محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد في قضايا مخدرات، سلاح – 7 آخرون يحملون جنسيتي باكستان وإيران، عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف السفينة حال تواجدها بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

وتمكنت القوات الأمنية من السيطرة عليها وضبطها وطاقمها المكون من 7 أشخاص وأسفرت أعمال التفتيش، بالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل مخزن سرى تم إعداده خصيصاً بجسم السفينة لهذا الغرض

وتم ضبط 1900 لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام وزنت جميعها (2 طن و147 كيلو جراما). وعدد (99) لفافة لمخدر الآيس الخام وزنت جميعها (99 كيلو جراما). ومبالغ مالية قدرها (305 آلاف ريال إيرانى، 3375 روبية باكستانية، 171 دولارا أمريكيا). عدد (4) هواتف محمولة. قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (2.050.000.000) مليارين وخمسين مليون جنيه.

الدولار= 15.6 جنيه مصري