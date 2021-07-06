شوف مهرجان عروض بنده السعودية Hyper Panda ضمن عروض بنده بصفحة واحدة مجله بنده

يتميز هايبر بنده Hyper Panda في الدول العربية بالعديد من المزايا التي تجعله رقم واحد على مستوى الوطن العربية، وذلك لعدد أسباب منها: أسعاره المميزة على جميع السلع طوال العام، وكذلك لجودة منتجاته العالية التي تجعل الكل يتهافت عليه طوال أيام الأسبوع، وخاصة أنه يقدم عروض مميزة جداً بإستمرار على جميع السلع لديه بسعر الجملة، وتعتبر Panda offers في المملكة العربية السعودية داخل مجله بنده هي أقوى عروض في المملكة.

عروض بنده لهذا الأسبوعية في السعودية

يقدم هايبر بنده العديد من التخفيضات المميزة جداً على العديد من المنتجات الغذائية مثل: العرض المميز على عبوات خليط الكيك من بيتي كروكر Betty crocker، كما يتوفر خصم مميز على خليط الكعك من نفس الماركة، وأيضاً خصم آخر على كريم الحلويات من ماركة دريم Dream، وكذلك خصم مميز على أرز كارنل الأبيض من ماركة جرين فامرز Green farmers.

عروض بنده اليوم Panda

يقدم هايبر بنده خصم مميز على أسعار عبوات العدس من ماركة زين Zain، كما يتوفر خصم آخر على عبوات الكريم كراميل مع الكراميل من ماركة كريم فوستر كلاستر، وكذلك الخصم القوي من بنده على بهارات مجدي Majdi، كما يتوفر تخفيض ممتاز على جميع بهارات ماركة اسناد كبهارات المحشي، وبهارات الدجاج، وكذلك السبع بهارات من نفس الماركة، وأيضاً خصم آخر على بهارات مهران Mahran، وعلى الأرز المصري من ماركة جرين فارمز.

عروض بنده الصفحة الرئيسية

ويقدم هايبر بنده ماركت عروض أخرى على اللوز الأحمر الني من ماركة المهباج، وأيضاً على عبوات الحمص الواحد كيلو، وعبوات الفاصوليا المصرية من المهباج، كما يقدم ماركت بنده عروض على عدس المهباج، وكذلك العديد من العروض على فشار عزيمكو، وعلى عبوات البرغر الناعم، والسميد الخشن من ماركة عزيمكو، وكذلك الخصم المميز من بنده على السميد الخشن التركي من ماركة المهباج، وأيضاً على عبوات الجريش، والذرة من نفس الماركة مميزة المذاق،كل هذا يمكنكم متابعته عبر موقع ثقفني الرسمي.