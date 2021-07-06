تراند الفن: وزير الخارجية يؤكد لمندوبي روسيا والصين في الأمم المتحدة موقف مصر الثابت بأزمة سد النهضة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 04:09 مساءً - التقى سامح شكري، وزير الخارجية، المندوبين الدائمين لروسيا والصين في مجلس الأمن، استمرارًا للقاءاته المُكثفة في نيويورك.

وأكد على موقف مصر الثابت تجاه التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة، وعلى ضرورة اضطلاع المجلس بمسئولياته تجاه هذه القضية.

ويُجري شكري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة، وذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.

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