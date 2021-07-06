تراند الفن: الرياض تتصدر الحالات.. تعرف على أكثر المدن تسجيلاً لإصابات كورونا اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 04:09 مساءً - صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن عدد المدن الأعلى تسجيلاً من حيث عدد الإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (203)، جدة (94)، الجبيل (86)، الطائف (54)، أبها (52)، وادي الدواسر (51)، الدمام (44)، مكة (36)، خميس مشيط (31) .

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (183)، جدة (124)، الطائف (91)، مكة (83)، الخرج (41) ، أبها (24) ، بللسمر (24)، الهفوف (18) .

جدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1277 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 16 حالة وفاة ، و 1080 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 495309 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 475448 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7907 حالة وفاة .