تراند الفن: ندى مجدي تحرز الميدالية الفضية فى سباق 1500 متر سباحة ببطولة العالم للكبار

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 04:09 مساءً - حققت الفراشة الذهبية ندى مجدى أبو مسلم، المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للكبار، والتي تقام حاليا بروسيا خلال الفترة من 3 حتى 9 يوليو 2021.

وفازت زميلتها السباحة جميلة علي بالمركز الخامس في ذات السباق.

وتعتبر بطولة العالم للكبار هو أعلى مستوى تنافسي في العالم واقتناص الفراشة الذهبية ندى مجدى لهذه الميدالية من أبطال العالم هو انجاز تاريخي جديد للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

جدير بالذكر بأن السباحتين ندى مجدي أبو مسلم وزميلتها جميلة علي، من السباحات الناشئات اللاتي استطعن المشاركة في هذه البطولة بأزمنتهن التأهيلية التي تحققت خلال الشهر الماضي في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين التي أقيمت بإيطاليا أن يسبقن أقرانهن في مثل هذا العمر.

ومن جانبه أعرب سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري والعربي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، والذي يرافق البعثة على نفقته الخاصة عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز غير المسبوق.

وقال الشاذلي: “وعدنا وأوفينا وأهدىي هذا الإنجاز لراعي الرياضة الأول في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص دائمًا على مساندة ودعم الأبطال الذين يرفعون اسم مصر عاليا خلال البطولات القارية والعالمية، ولوزير الشباب والرياضة الداعم الأساسي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ”.

وقال رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ: “قد كان لي الشرف بصفتي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للغوص أن أقوم ولأول مرة بتتويج سباحة مصرية تصل لهذا المستوى التنافسي في هذه اللعبة”.

كما أعرب اللواء محمد أمين، رئيس البعثة المصرية عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز غير المسبوق، مؤكدًا على ثقته في الأبطال المصريين.

جدير بالذكر بأن كلا من محمد خميس، نائب رئيس الاتحاد، والعميد عبد العال شاهين، عضو مجلس الإدارة، يرافقان البعثة على نفقتيهما الخاصة لدعم أبطال مصر العالميين في هذا المحفل الكبير.

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