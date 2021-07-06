تراند الفن: خبير أبراج: مصر ستخرج منتصرة من أزمة سد النهضة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 04:09 مساءً - توقّع خبير الأبراج المعروف محمد فرعون أن تخرج مصر مُنتصرة من أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أنها ستفرض كلمتها على الجميع في تلك الأزمة.

وقال فرعون في توقعاته التي اختص بها “القاهرة 24” إن إثيوبيا لن ترضخ لأي مُفاوضات سلمية، وستفشل التدخلات الدولية لحل الأزمة؛ بسبب عجرفة رئيس وزرائها أبي أحمد، الذي يريد فقط جني مكاسب داخلية.

وأضاف أنه لن يكون هناك مخاطر على مصر من الحل العسكري وتوجيه ضربة عسكرية للسد، سواء من خلال ضربة مباشرة أو السيطرة على المنطقة التي يوجد عليها السد، بالتعاون مع القوات السودانية، وبعدها سنضع العالم وإثيوبيا أمام الأمر الواقع، وسيطلب وقتها رئيس وزراء إثيوبيا التفاوض والصلح.

وأكد خبير الأبراج أن مصر ستخرج أقوى من تلك الأزمة كقوة إقليمية، وستفرض هيمنتها على القارة الإفريقية والمنطقة، كما أن الاقتصاد المصري لن يتأثر بأي تبعات في حال تنفيذ الحل العسكري.

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