الاشتراك في مسابقة الحلم mbc السحب الجديد 125.000$

بدأت طلبات الاشتراك في مسابقة الحلم mbc، تتواصل مجددًا من أجل التسجيل في السحب الجديد على جائزة الـ 125.000$ التي تم الإعلان عنها رسميًا بعد أيام من إعلان اسم الفائز بجائزة الربع مليون دولار أمريكي، والتي ربحها المواطن المصري الجنسية والمقيم للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة “أحمد إبراهيم محمد”، وتم الاتصال به على الهواء مباشرةً وتقديم التهنئة له، وسؤاله عما سيفعل بتلك الجائزة بعد الفوز بها، في حين سيتم تسليمه تلك الجائزة نقدًا خلال الأيام المقبلة، ننشر لكم تفاصيل الاشتراك في السحب الجديد خلال السطور التالية.

الاشتراك في مسابقة الحلم mbc

جدير بالذكر أن طُرق الاشتراك في مسابقة الحلم mbc كما هي لن تتغير، وللتذكير وتوضيحها لبعض المتابعين الذي يبحثون دائمًا ويتساءلون عنها، ننشر لكم 4 طرق أساسية لتفعيل المشاركة والدخول في السحب الجديد المقبل، وتتمثل في:

الاشتراك عبر إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على كلمة حلم أو ما يرادفها من اللغة الإنجليزية والفرنسية إلى الرقم المرادف لدولتك. الاتصال على نفس الرقم المرادف لدولتك، ثم الإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك عبر رقم جوالك. تعبئة الحقول الموجود في النموذج المُدرج بالموقع الرسمي للمسابقة على موقع mbc dream . تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية من على المنصات والمتاجر المختلفة، ثم تثبيته على موبايلك وإنشاء حساب، وتدوين البيانات الشخصية الخاصة بك، ثم الضغط على إرسال.

أرقام الاتصال من جميع الدول

ومن أجل تفعيل المشاركة في مسابقة الحلم وتأكيد دخول السحوبات، لابد كما أوضحنا خلال السطور الماضية، من التواصل عبر الرقم المرادف لدولتك، وفي حالة عدم وجود اسم دولتك في جدول الأرقام، فيمكنك الاتصال والتواصل من خلال الأرقام الدولية الموحدة التي تم إدراجها لجميع الدول بلا استثناء، بما فيهم الدول الغير موجودة، وتحمل الصور التالية تلك الأرقام وفق كل شبكة وحسب التعريفة الدولية لسعر الدقيقة:

جدير بالذكر أن طريقة تواصل المسابقة معك في حالة الفوز، هي طريقة وحيدة فقط وهي الاتصال من رقم ثابت دولي، او رقم جوال متحرك للفائزين من اليمن وسوريا.