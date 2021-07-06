تراند الفن: شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الثلاثاء

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1277 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 16 حالة وفاة ، و 1080 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 495309 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 475448 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7907 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الثلاثاء.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :