تراند الفن: شاهد: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم.. وصفقة خاصة على سهم شركة بأكثر من 44 مليون ريال

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏17 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد : أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية منخفضاً 29.82 نقطة، عند مستوى 10971.21 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال. وقد كانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً (ام آي اس – باعظيم – سدكو كابيتال ريت – نسيج – ملاذ للتأمين ) ، أما أسهم الشركات الأكثر إنخفاضاً فهي ( ذيب – أنابيب – الأهلي ريت 1 – الغاز – العقارية). كما جاءت الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية كالتالي ( سويكورب وابل ريت – ملاذ للتأمين – كهرباء السعودية- كيان السعودية – دار الأركان ) ، أما الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة فقد جاءت كالتالي ( بحر العرب – ملاذ للتأمين – باعظيم – ذيب – نسيج ). وتمت اليوم الثلاثاء، صفقة خاصة في السوق السعودي على صندوق “سويكورب وابل ريت” بنحو 5.04 مليون وحدة، وبقيمة بلغت 44.3 مليون ريال.

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