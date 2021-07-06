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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن 41 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : حددت محكمة أمن الدولة في الأردن، يوم الاثنين المقبل، موعدا للنطق بالحكم في قضية “الفتنة” والمتهم بها رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة عمون الإخبارية.
وكانت محكمة أمن الدولة رفضت في وقت سابق دعوة قائمة من 27 شاهدا التي تقدمت بها هيئة الدفاع، من بينهم الأمير حمزة بن الحسين، من أجل الإدلاء بشهاداتهم في القضية أمام المحكمة.
وتعقد محكمة أمن الدولة جلساتها التي انطلقت في 21 يونيو الماضي في “قضية الفتنة” بسرية، من دون أن يسمح سوى لوكلاء الدفاع بحضورها، كما تم تقديم إفادات دفاعية خطية للمتهمين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تطورات جديدة بشأن محاكمة المتهمين في “قضية الفتنة” بالأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.