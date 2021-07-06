تراند الفن: ضبط 33 مخالفة تموينية خلال حملة على المخابز البلدية بالمنيا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 02:09 مساءً - واصلت مديرية التموين بالمنيا، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، بالتعاون مع إدارة مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، شن حملاتها التفتيشية والرقابية المكثفة على المخابز البلدية ومتابعة الحالة التموينية بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية والمقاهي والكافتيريات والمخابز والصيدليات، لضبط الأسواق وأحكام الرقابية عليها.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن الحملات التفتيشية في مجال متابعة المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 33 محضرًا متنوع ما بين “خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم استخراج بون صرف، وعدم إعلان، وعدم وجود سجل زيارات”، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف “يوسف” في بيان له، أن الحملات التفتيشية والرقابية مستمرة بشكل مكثف على كافة المراكز بالمحافظة، ولا تهاون مع المخالفين والضرب بيد من حديد، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قرر فتح التراخيص لسيارات الأجرة، بدائرة قرى مركز المنيا، وفقا لحكم المادة 28 من قانون المرور، المشار اليه لمن يمتلك سيارة ربع نقل تستخدم في نقل الركاب من قري مركز المنيا إلى مدينة المنيا، والعودة على ان يتم الاستبدال بسيارة سبعة راكب فان، تعمل بالغاز الطبيعي، بصفة تجريبية بنطاق مركز ومدينة المنيا، وذلك استجابة لطلبات المواطنين وأعضاء مجلس النواب، بهدف توفير وسائل مواصلات آدمية وآمنة حفاظا على أرواح المواطنين.

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