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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن 34 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد: أوضحت دراسة جديدة، أن الأطفال الصغار ربما أصيبوا بمستويات غير آمنة من ثاني أكسيد الكربون بسبب ارتداء الأقنعة الواقية من فيروس كورونا، العام الماضي.
وأشارت الدراسة إلى أن الأطفال وصلوا إلى مستويات أكثر بـ12 مرة فوق المستوى المقبول من ثاني أكسيد الكربون لمجرد ارتداء القناع لمدة 3 دقائق فقط، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وتأتي هذه الدراسة قبل أسابيع من بدء العام الدراسي الجديد 2021- 2022، حيث يستعد الطلبة للعودة إلى مقاعد الدراسة، وغالبيتهم لم يتلقوا التلقيح، الذي يشمل حاليا الكبار، بحسب موقع “سكاي نيوز”.
واختبرت الدراسة كل طفل من أطفال العينة، حيث طلب منهم أن يرتدوا الأقنعة الطبية لمدة ثلاث دقائق مرتين.
واعتبر الباحثون أن مستويات ثاني أكسيد الكربون كانت لدى الأطفال أكبر مما لدى الكبار، كما لاحظوا أن بعض الأطفال في الدراسة اشتكوا من آثار جانبية لزيادة مستوى ثاني أكسيد الكربون.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: قبل بدء العام الدراسي الجديد..تعرف على مخاطر ارتداء الأطفال لـ”قناع كورونا” لمدة 3 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.