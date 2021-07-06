تراند الفن: إينو لينو.. ذكرى ميلاد شاعر فنلندا الأشهر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 02:09 مساءً - تمر اليوم ذكرى ميلاد إينو لينو، أحد رموز الشعر الفنلندي، وهو المولود في 6 يوليو عام 1878، وكان أصغر أبناء الأسرة، حيث ظهرت موهبة الشعر عنده منذ الصغر، وكتب أولى قصائده في عمر الـ12، وانضم للعمل في الصحافة بعد ذلك، بجانب الشعر.

صدر له 70 ديوانًا شعريًا، ويُعد من رموز الأدب الفنلندي، وكتب في الأدب الكلاسيكي، الفلكلوري، واحتفى به النُقاد على مدى حياته، وكان من أشهر شُعراء فنلندا وقتها، كما ترجّم العديد من الأعمال العالمية مثل: كوميديا دانتي الإلهية، وأصبح رمزًا للشعر في فنلندا، حيث يُقام هناك عيدًا سنويا تخليدًا لذكرى الشاعر الكبير.

مر الشاعر إينو لينو، بظروف مادية قاسية ضيقّت عليه كثيرًا، رغم كونه من أشهر شعراء وطنه، وتم تقرير معاشًا شهريًا له من الحكومة كإعانة، وتوفي في 1926 وعمره 47 عاما، وكان قد تزوج ثلاث مرات في حياته.

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