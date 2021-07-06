تراند الفن: “الحياة الفطرية” تكشف تطورات جديدة بشأن “الأسد الطليق” في الرياض وطريقة التعامل معه

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏19 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن سيطرته، على أسد طليق بسطح أحد المنازل بحي الرمال في الرياض. وأوضح المركز عبر حسابه بتويتر، أن فريق من المختصين بالمركز الوطني للحياة الفطرية توجه للموقع والوقوف على البلاغ حيث تمت السيطرة عليه وتخديره ونقله إلى مركز إيواء متخصص للتحفظ عليه في أماكن متوافقة مع مبادئ الرفق بالحيوان والمحافظة على الحياة الفطرية. وأشار إلى أن ذلك جاء بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي والدفاع المدني بعد ورود بلاغ للمركز عن وجود أسد سائب.



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