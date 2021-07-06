تراند الفن: ضبط متهمين يروجان لعملات نقدية مقلدة بالقاهرة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 02:09 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على شخصين بتهمة الترويج لعملات نقدية مُقلدة.

كانت قد وردت معلومات لمباحث قسم شرطة الأوزبكية بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بترويج عملات نقدية مُقلدة حال شراء بعض المُستلزمات من إحدى المحال بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه يعمل بإحدى الشركات مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات نقدية “مُقلدة”، وبمُواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على المواطنين، وأنه قام بشراء المضبوطات من عاطل مُقيم بمحافظة القليوبية، مقابل مبلغ مالي، وباستهداف محل سكنه وتفتيشه عُثر بداخلها على عدد من الأوراق المالية “مُقلدة”.

كما تم استهداف المتهم الثاني بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، وأمكن وضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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