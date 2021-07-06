تراند الفن: بيان من المحكمة الجزائية المتخصصة بشأن الدعوى المقامة ضد “محمد الصيعري”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏50 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد_واس: أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لورود الإفادة من الجهة المختصة أن المدعى عليه / محمد علي الصيعري – سعودي – بموجب الهوية الوطنية رقم (1083885879) مغادر لمناطق الصراع، فقد جرى تحديد موعد للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 17 / 12 / 1442هـ، الساعة الحادية عشرة والنصف. وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.

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