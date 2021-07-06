تراند الفن: أزمة تكليف الصيادلة تعود للبرلمان.. ونائب يتهم “الصحة” بإهانة المجلس

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 02:09 مساءً - تقدّم فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، بطلب إحاطة مُوجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بشأن تجاهل الرد على توصيات لجنة الشئون الصحية بالمجلس لحل أزمة تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و 2019.

وأوضح البياضي أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أصدرت في حضور مُمثل عن وزارة الصحة توصياتها المحددة بتوقيتات، لحل أزمة تكليف الصيادلة خريجي دفعتي 2018 و2019.

وأضاف أن المواعيد المُحددة لتنفيذ تلك التوصيات تم تجاوزها، ولم يتم تنفيذ أي منها، ولم يتم الرد من قِبل الوزارة على مصير الصيادلة، ما أثار غضبًا عارمًا لديهم ولدى ذويهم، ومثًل إهانة بالغة لمجلس النواب المُوقر ولدوره الرقابي على الحكومة.

فيما ذكر النائب باسم عبد الله، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة على دراية كاملة بمُتطلبات الدولة في الفترة المقبلة بشأن عدد الأطباء، خاصة في ظل الوضع الوبائي الحالي.

وأكد عبدالله في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24 “، أن توصيات لجنة الصحة اليوم بشأن أزمة تكليف الصيادلة، من شأنها إحلال توازن بين مُتطلبات الدولة وتطلعات الأطباء من أجل تحقيق المُعادلة الصعبة، مُشيرًا إلى أن هذه التوصيات هي الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية، وذلك بعد اتفاق وجهات النظر مع مُمثل نقابة الأطباء الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، مع عدد من أعضاء مجلس النواب.

وأشار عضو لجنة الصحة، إلى أن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، طالب خلال اجتماع اللجنة، بسرعة تطبيق هذه التوصيات من أجل تحقيق العدالة، خاصة في ظل احتياج عدد من التخصصات الطبية بعد تطبيق قانون تنظيم عمليات الدم، وتجميع البلازما لتصنيع مُشتقاتها وتصديرها.

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