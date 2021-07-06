تراند الفن: عائلة جريزمان تدرس عودته لمدريد بعد اقترابه من مغادرة برشلونة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 02:09 مساءً - تدرس عائلة النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، مسألة عودته إلى أحد قطبي مدينة مدريد في الفترة المقبلة، وتحديدًا نادي أتلتيكو مدريد الذي كان يلعب في صفوفه قبل الانتقال إلى صفوف البلوجرانا.

وأكدت شبكة “سكاي سبورتس” العالمية، أن برشلونة ينتظر العرض الصحيح لجريزمان الذي يمكنه المغادرة في الأسابيع المقبلة، وأندية الدوري الإنجليزي الممتاز مهتمة للغاية.

وأضافت الشبكة أن المتبقي في الفترة الحالية هو استطلاع رأي عائلته، حيث لا يزال لديهم الكثير من المودة لمدريد والعودة إلى العاصمة.

ويدرس خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، التفريط في خدمات جريزمان في الصيف الجاري، لتوفير أموال تمديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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