تراند الفن: ننشر الصور الأولى لعبور حاملة الطائرات البريطانية المجرى الملاحي لقناة السويس

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 02:09 مساءً - حصل القاهرة “24” على صور عبور حاملة الطائرات البريطانية HMS QUEEN ELIZABETH، المجرى الملاحي لقناة السويس، للمرة الأولى، اليوم الثلاثاء.

من جهتها كشفت مصادر ملاحية مطلعة، ‏عبور حاملة الطائرات البريطانية المجرى الملاحي لقناة السويس، ضمن مجموعة سفن لحلف الناتو، تضم سفنًا هولندية وأمريكية، ضمن قافلة الشمال، قادمة من البحر الأبيض المتوسط، متجهة إلى البحر الأحمر، بحمولة 93095 ألف طن، يرافقها 6 قطع حربية، 3 إمدادات 3 مدمرات.

وأضافت المصادر أن الحاملة البريطانية دخلت الخدمة في 2017 وتتسع لعدد 60 طائرة حربية.

كما كشفت المصادر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين العبور الأمن لحاملة الطائرات البريطانية، خلال رحلتها داخل قناة السويس.

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